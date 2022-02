ANTICIPAZIONI| L’amica geniale 3, cosa vedremo negli episodi 3 e 4

Prosegue con successo la serie che ha appassionato il mondo intero. Domenica 13 febbraio torna, in prima serata su Rai1, L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta, la serie di successo Hbo-Rai Fiction tratta dal terzo libro della quadrilogia della celebre e misteriosa scrittrice (edito da Edizioni E/O). Alla regia degli 8 episodi c’è Daniele Luchetti, che prende il testimone da Saverio Costanzo. Quest’ultimo ha diretto i primi due capitoli del progetto e qui figura come sceneggiatore insieme a Ferrante, Francesco Piccolo e Laura Paolucci. È stato Costanzo a chiedere Luchetti come suo successore.

Guarda qui l’intervista a Margherita Mazzucco (Lenù) e Gaia Girace (Lila)

Elena (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace) sono diventate donne. Lo sono diventate molto presto: Lila si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l’agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime; Elena è andata via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto. Ambedue hanno provato a forzare le barriere che le volevano chiuse in un destino di miseria, ignoranza e sottomissione. Ora navigano, con i ritmi travolgenti a cui Elena Ferrante ci ha abituati, nel grande mare aperto degli anni Settanta, uno scenario di speranze e incertezze, di tensioni e sfide fino ad allora impensabili, sempre unite da un legame fortissimo e ambivalente, a volte evidente nella dolorosa e inevitabile alternanza di esplosioni violente o di incontri che gli riservano prospettive inattese.

L’AMICA GENIALE 3, COSA VEDREMO NEL TERZO E NEL QUARTO EPISODIO

Episodio 3: Lila sta sempre peggio, stremata dal lavoro alla Soccavo. Elena vuole fare qualcosa per

migliorare la sua condizione e si rivolge ai suoceri. Adele la sprona a scrivere un articolo

di denuncia. Grazie alla fama del suo libro e la sua abilità di scrittrice, Elena riesce a

farsi pubblicare l’articolo dall’Unità.



Episodio 4: Elena e Lila hanno intenzione di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale, ma il

processo si rivela estremamente complesso. Pietro ed Elena si sposano in comune con

pochi intimi. Adele coglie alla sprovvista la nuora con un ricevimento a sorpresa. Elena

si sente tradita, raggirata, ma è costretta a fare buon viso a cattivo gioco.

L’AMICA GENIALE 3, I PERSONAGGI

Elena “Lenù” Greco

Grazie al successo del suo primo romanzo, Elena è una scrittrice di professione. Nel corso della

serie si trova a lottare contro il blocco dello scrittore. Sposa Pietro Airota, ma si sente sempre più

trascurata dal marito e combatte il ruolo di moglie “tradizionale” che Pietro le ha implicitamente

assegnato. È una donna in cerca della propria identità: divisa tra le sue radici nel rione e il presente

nell’intellighenzia italiana.

Raffaella “Lila” Cerullo

Dopo aver lasciato Stefano Carracci, vive con Enzo ed è un’operaia nella fabbrica di salumi di

Bruno Soccavo. Lavora in condizioni disumane che la portano ad ammalarsi. Quando incontra

Elena, Lila appare smunta e consumata dai ritmi della fabbrica, ma non ha perso il suo acume e la

sua vivace intelligenza: di notte studia informatica con Enzo, insieme hanno l’obiettivo di cambiare

la loro condizione di vita.

Giovanni “Nino” Sarratore

Alla presentazione del romanzo di Elena, la difende dalle aspre critiche di un giornalista

conservatore. Fa parlare di sé attraverso i suoi articoli e arriva ad essere citato anche dall’illustre

suocero di Elena, Guido Airota. Grazie a lui entra in contatto con Pietro, con cui lega. Proprio

attraverso l’amicizia con Pietro, Nino ritorna nella vita di Elena con effetti sconvolgenti. Negli anni

in cui non si sono visti, Nino ha sposato una ragazza di buona famiglia e viaggia spesso per lavoro.

Pietro Airota

Fidanzato, poi marito di Elena. È un grigio accademico, molto concentrato sul suo lavoro. Pur

professandosi ateo e progressista, mostra in diverse occasioni un’attitudine e un modo di pensare

da conservatore. Ferisce attraverso la sua indifferenza Elena che, dopo il matrimonio, inizia a

trattare come una massaia, ignorando il suo percorso accademico e professionale. Nel corso della

serie la distanza tra i due si acuirà sempre più.

Adele Airota

Madre di Pietro, è una donna molto importante nel campo dell’editoria italiana, grazie a lei Elena

ha pubblicato il suo primo libro e resta il suo punto di riferimento per ogni sua pubblicazione

successiva.

È una donna determinata che trova sempre il modo di piegare le situazioni secondo il suo volere,

incurante dell’effetto che la cosa potrebbe avere sugli altri, come ad esempio il banchetto di nozze

a sorpresa organizzato ad insaputa di Elena.

Immacolata Greco

Madre di Elena, è una donna dura e pragmatica che non concede né a sé stessa né alla figlia di

farsi manipolare. Teme che il matrimonio civile sia un modo di Pietro per piegare Elena e si

oppone strenuamente. Resta comunque presente per sua figlia e si mostra oltremodo protettiva

nei suoi confronti. Ha dei modi molto bruschi, ma dimostra il suo affetto con le sue azioni. Ha

vissuto una vita difficile e per lei è estremamente difficile abbassare la guardia.

Enzo Scanno

Il compagno di Lila, dolce e protettivo nei suoi confronti, è esattamente l’opposto di Pietro.

Premuroso e attento, non fa altro che encomiare i successi di Lila, la sua intelligenza, la sua innata

capacità di apprendimento. Resta costantemente al suo fianco anche durante il terribile periodo

della malattia. Insieme a lei studia per il corso per corrispondenza dell’IBM. La sua passione e il suo

candore fanno colpo anche su Pietro, affascinato dal mondo dei calcolatori.

Bruno Soccavo

Il proprietario della fabbrica di salumi e insaccati dove lavora Lila. È un uomo meschino e viscido,

famigerato per molestare costantemente le operaie nell’essiccatoio. Quando ci prova con Lila, lei

reagisce con aggressività. Dopo aver letto l’articolo di Elena sembra sentirsi genuinamente tradito,

mostrando un lato vulnerabile e sensibile. Ma si smentisce nuovamente quando si libera dei

manifestanti di sinistra, sguinzagliando contro di loro estremisti del Movimento Sociale Italiano.