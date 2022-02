Amici 21, Mattia torna sui social dopo l’uscita dalla scuola: “Mi dispiace tantissimo”

“Faccio questo video perché ci tenevo dal profondo del cuore a ringraziare tutti”. A parlare è Mattia, che dopo la sua uscita dalla scuola di Amici 21 a causa di un infortunio, è tornato sui social per ringraziare i suoi fan.

In un video pubblicato sul suo profilo TikTok, il ballerino condivide il suo dispiacere per aver abbandonato il talent, spiegando che nonostante il tentativo di tornare a ballare, il dolore è stato più forte.

“Ora devo stare a riposo e curarmi per tornare il prima possibile a ballare, per tornare più forte di prima”.

L’infortunio di Mattia

Lo scorso gennaio Mattia ha subito una microfrattura alla caviglia, che lo ha fermato per diverse settimane. Tuttavia, il dolore non è scomparso e nell’ultima diagnosi il medico ha prolungato la sua convalescenza. Per guarire definitivamente dovrà stare a riposo per almeno 2 mesi.

Una situazione che ha spinto la produzione di Amici 21 a prendere una decisione: Mattia ha dovuto lasciare la scuola.

Ma la sua avventura non è finita: potrà tornare nella nuova edizione del programma a settembre con un banco assicurato.