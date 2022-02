Ho sentito più volte parlare di liquido preseminale, sono preoccupata…

Buongiorno, innanzitutto vi ringrazio per il vostro servizio. Una settimana fa ho avuto un rapporto non protetto di pochi secondi con il mio ragazzo, successivamente ha messo il preservativo ed è venuto molto dopo e fuori. Di li a due giorni io aspettavo le mestruazioni che mi sono effettivamente arrivate, regolari e abbondanti. volevo chiedere se nonostante il ciclo regolare c’era una possibilità di gravidanza poiché c’è stato quel poco tempo di rapporto non protetto e ho sentito più volte parlare di liquido pre seminale, sono un po’ preoccupata, vi ringrazio per l’attenzione.

Anonima

Cara Anonima,

grazie per la fiducia che ripone nella nostra rubrica. Affinchè si instauri una gravidanza è necessario che ci sia una eiaculazione interna durante il periodo fertile della donna che solitamente oscilla tra l’11° e il 18° giorno di un ciclo regolare. Dal tuo racconto ci sembra di capire che non si sia verificata nessuna di queste due situazioni.

Per quanto riguarda il liquido preseminale per quanto in letteratura la diatriba sia ancora aperta e dibattuta, secondo alcuni recenti studi, non dovrebbe contenere spermatozoi mobili capaci quindi di fecondare. Resta una sua funzione meccanica di lubrificare l’uretere.

La controversia nasce dal fatto che tutti gli studi sono realizzati in base a una bassa numerosità di soggetti, motivo per cui i risultati di queste ricerche non possono essere completamente generalizzabili.

Ma puoi stare tranquilla, per quanto non ci siano certezze assolute, da quello che ci hai descritto non sembrerebbero esserci rischi significativi.

Un caro saluto!