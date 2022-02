La mia mente si fissa solo sulla paura di essere incinta…

ciao cari esperti… sono di nuovo io, quella ragazza che ultimamente vi ha scritto molte volte 3/4 volte, per grandi ansie rispetto ad un rapporto incompleto con un ragazzo, (solo masturbazione a vicenda). La mia paura era quella che lui possa avermi penetrato con dita sporche… non era venuto e mi aveva detto di avere le mani pulite, ma poteva comunque avere liquido pre-seminale…In tutte le mie e-mail avete saputo rispondermi e tranquillizzarmi, Adesso ho un ritardo da una settimana precisa, ma ormai mi ero gia tranquillizzata perché pensavo fosse per la perdita di peso e il covid, febbre, vomito, tosse, mal di gola avuto a fine ciclo a gennaio, che si e ripetuto a novembre 2021 ma senza covid… Da ieri sera ho notato delle perdite tipo marroncine, che non ho mai avuto da quel che ricordo, e attualmente mi sento molto bagnata, (sensazione che avverto di solito prima del ciclo e come ho ripetuto in e-mail scorse noto l’addome gonfio) le macchie marroncine che ieri sembravano essere piu intense e con un po’ di giallo pensavo che magari erano macchie di feci essendo che al pomeriggio ho avuto mal di pancia e con grande voglia di andare in bagno, ma purtroppo a tutt’ora ho queste macchie/perdite marroni chiaro… questa cosa mi sta preoccupando un po’ troppo, perché cercando su internet esce che le perdite marroni si hanno a inizio ciclo, o all’impianto… o prima del ciclo… o a inizio gravidanza ma ripeto, mai avuto qualcosa di simile… ma poi a gennaio ho avuto il ciclo perché ora ho ritardo da una settimana con leggeri perdite marroni anche se dopo dicembre non mi hanno piu toccata…? dopo tutte le risposte mischiate su internet ho deciso di venire da voi perché siete gli unici che davvero sanno tranquillizzarmi e darmi risposte chiare, voglio solo aggiungere che dalla preoccupazione sento acido e mal di pancia… e ogni volta che vedo il mio addome gonfio o sento un qualche rumore o tipo “movimento” o palpitazione mi spavento subito pensando sia un sintomo di gravidanza… e io di solito dormo a pancia in giu e ultimamente mettendomi a pancia in giu sento tipo pressione… e la mia mente si fissa solo sulla paura di essere incinta… ma comunque posso stare tranquilla e non darci troppo peso o davvero potrei essere incinta?… spero davvero di no. detto tutto vi ringrazio per tutte le risposte date sull’altra e-mail e spero che anche questa volta rispondiate e sappiate tranquillizzarmi… vi ringrazio e buona giornata/notte.

Anonima, 15 anni

Cara Anonima,

ci fa piacere che possa aver trovato uno spazio che riesca a contenere le tue ansie. Alla fine del tuo racconto hai sottolineato come in questo momento la tua mente si fissi sulla paura di essere incinta ricollegando ogni aspetto, rumore, sfumatura a questo.

Rispetto all’episodio descritto a dicembre non vi sono rischi per una gravidanza e il ritorno del ciclo è un elemento concreto che lo conferma.

Durante il periodo dell’ovulazione può capitare di avere episodi di spotting ovulatorio, dovuto ad un brusco calo degli estrogeni (sbalzo ormonale) che solitamente precede di qualche giorno il picco ovulatorio (picco di LH) e che provoca un piccolo sfaldamento della mucosa uterina. Lo spotting può avere cause disfunzionali e organiche. Le più comuni sono le prime, legate a un’ovulazione non ottimale e sono più frequenti soprattutto in giovane età. Tendono a risolversi spontaneamente nel corso di due o tre cicli mestruali.

Le alterazioni ormonali possono dipendere da cause diverse: stress, assunzione di contraccettivi ormonali cambiamenti di stagione o cambiamenti nelle abitudini quotidiane e nell’alimentazione, oscillazioni ormonali, variazioni del ciclo sonno-veglia oppure potrebbe essere legate a disfunzioni della tiroide (ma nel tuo caso sicuramente non è questa la causa), ecc.. Tale manifestazione il più delle volte è fisiologica e non è ascrivibile a nessuna condizione patologica o anomalia di altro genere. Il colore giallo potrebbe essere indice anche di una infezione se associato anche a fastidi o bruciori. Per questo potrebbe essere utile confrontarti con il tuo ginecologo che facendo una visita più approfondita saprà darti delle risposte più precise e individualizzate.

Un caro saluto!