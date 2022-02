GF Vip 6, Delia Duran rischia la squalifica? Ecco cosa è successo

Il ritorno di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip 6 ha gettato scompiglio tra gli inquilini. Nuovi equilibri si stanno formando, altri si stanno spezzando, mentre il rapporto tra l’attore e la moglie Delia Duran sembra essere tornato alla normalità.

Un cambiamento repentino che ha sorpreso gli altri concorrenti ed il pubblico a casa, ma che in molti avevano previsto. I due hanno ritrovato fin da subito l’affiatamento, riavvicinandosi forse anche troppo…

La scorsa sera, infatti, la coppia ha trasgredito ad una delle regole fondamentali del Grande Fratello: sono entrati insieme nel bagno della stiva, dove le telecamere non sono accese e senza microfono.

A maggior ragione in questo caso, con un Alex Belli che venendo dall’esterno potrebbe compromettere le dinamiche del reality svelando la percezione che il pubblico ha all’esterno dei concorrenti.

Molti utenti hanno chiesto a gran voce la squalifica di Delia, che, ricordiamo, è stata scelta dal pubblico come prima finalista del GF Vip 6.

Nonostante l’evidente trasgressione del regolamento, è probabile che il GF non prenderà provvedimenti: in passato, infatti, non furono prese alcune misure quando Alex Belli abbassò la maniglia della porta rossa per uscire, anche questo un comportamento contro le regole.

Che decisione prenderà il GF questa volta?