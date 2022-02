GF Vip 6, Basciano in nomination d’ufficio: è polemica sul web

E’ ancora polemica al Grande Fratello Vip 6. L’edizione in cui si è attuata più elasticità sul ‘politicamente scorretto’ sembra aver creato più malumori che mai, sia dentro che fuori dalla casa.

La sanzione che il GF ha preso contro Alessandro Basciano mandandolo in nomination d’ufficio, infatti, ha spaccato il pubblico.

In molti ritengono giusto prendere provvedimenti per comportamenti aggressivi, come appunto quello avuto da Alessandro, ma sbagliato usare due pesi e due misure.

Il riferimento è alle parole omofobe, razziste o sessiste volate nella casa, per cui alcuni inquilini non sono stati mai ripresi. Oppure, l’aver ignorato le ripetute infrazioni al regolamento, come in ultimo l’episodio che ha visto chiudersi in bagno senza telecamere e microfono Alex Belli e la moglie Delia Duran.

Tuttavia, come spiegato in puntata da Alfonso Signorini, il provvedimento preso contro “l’atteggiamento arrogante e intimidatorio”di Basciano non si riferiva al singolo episodio: “Questo atteggiamento l’hai avuto tante volte anche nei confronti del Grande Fratello. La tolleranza ha un limite“.

Basteranno le parole di Alfonso a placare le polemiche?

Basciano contro Sophie e Alex Belli



Il provvedimento contro Alessandro è stato preso dopo un episodio accaduto nel pomeriggio, che ha visto il ragazzo litigare pesantemente con Sophie e Alex Belli e dopo tirare un calcio contro una poltroncina.