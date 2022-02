LOL – Chi ride è fuori 2, abbiamo provato a far ridere Mago Forest e Alice Mangione – VIDEO

Le prove non finiscono mai, nemmeno per i protagonisti di LOL – Chi ride è fuori. In occasione della presentazione delle seconda stagione, abbiamo messo alla prova due comici del comedy show di Prime Video, Mago Forest e Alice Mangione. I ‘nostri eroi’ saranno riusciti a resistere al nostro sketch? Scoprilo nell’intervista!

L’INTERVISTA A MAGO FOREST E ALICE MANGIONE

Prendete fiato, riscaldate anche il più piccolo muscolo del corpo perché ci sarà ancora una volta da ridere (e tanto). Prime Video ha presentato oggi la seconda stagione di ‘Lol: Chi ride è fuori’, il comedy show Amazon Original italiano che, dopo il successo della prima stagione, vedrà sfidarsi nel corso delle sei puntate a colpi di gag: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Chi riuscirà a non cedere alla risata per tutte le sei ore, si aggiudicherà il premio di 100mila euro, che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta.

Leggi anche: Le donne di ‘LOL – Chi Ride È Fuori 2: “La comicità non ha sesso”

La seconda stagione di ‘LOL: Chi ride è fuori’ è prodotta in Italia per Amazon Studios da Endemol Shine Italy e sarà disponibile dal 24 febbraio in esclusiva su Prime Video, in più di 240 Paesi e territori nel mondo. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da subito e gli ultimi due dal 3 marzo, con il gran finale.

IL TRAILER