And Just Like That, Chris Noth torna sui social dopo le accuse di abusi sessuali

Chris Noth torna sui social, dopo le accuse di abusi sessuali da parte di alcune donne che lo hanno denunciato. “Le accuse contro di me fatte da individui che ho incontrato anni, anche decenni fa, sono categoricamente false. Queste storie potrebbero essere di 30 anni fa o anche di 30 giorni fa, ma no significa sempre no. Questo è un confine che non ho mai superato. Gli incontri sono stati consensuali. È difficile non mettere in dubbio la tempistica di queste storie uscite. Non so per certo perché stanno uscendo adesso, ma so questo: non ho aggredito queste donne“, aveva dichiarato la star di Sex and the City dopo lo scoppio della polemica.

Mr. Big di SATC e della serie reboot And Just Like That ha pubblicato, in queste ore, su Instagram alcuni scatti dedicati ai suoi figli, Keats e Orion Christopher Noth. Tanti i commenti sotto i post di sostegno. Tra gli utenti c’è chi gli (ri)dà il benvenuto sui social e chi crede alla sua innocenza.

