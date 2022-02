Daniel Radcliffe è “Weird Al” Yankovic nella prima foto ufficiale del biopic

Dopo la diffusione di alcuni scatti ‘rubati’ da set, è stata rilasciata la prima foto ufficiale di Daniel Radcliffe nei panni di “Weird Al” Yankovic, all’anagrafe Alfred Matthew Yankovic: il cantautore, attore e comico statunitense noto soprattutto per le sue canzoni comiche. Tra queste una versione di Beat It di Michael Jackson, che ha riscritto con il titolo di Eat It, e Another One Bites The Dust dei Queen che ha trasformato in Another One Rides The Bus.

“Indossare la camicia hawaiiana (insieme alla parrucca e ai baffi sono i tratti distintivi di Yankovic, ndr) è un’enorme responsabilità che non prendo alla leggera. Sono onorato di poter finalmente condividere con il mondo la storia vera al 100% della vita depravata e scandalosa di Weird Al“, ha commentato la star di Harry Potter. “Sono assolutamente emozionato che Daniel Radcliffe interpreterà me nel film. Non ho alcun dubbio sul fatto che le generazioni future lo ricorderanno per questo ruolo”, ha aggiunto Yankovic.

Weird: The Al Yankovic Story – questo il titolo del film diretto da Eric Appel, che lo ha sceneggiato insieme a Yankovic – racconta la vita dell’artista dagli inizi della sua carriera fino al successo che lo ha portato da vincere numerosi Grammy Award e sei dischi di platino.

