Daniel Radcliffe irriconoscibile sul set di Weird: The Al Yankovic Story

Impossibile riconoscere Daniel Radcliffe: la trasformazione è sorprendente. Una magia di Harry Potter? No. L’attore si è trasformato per il set del biopic su “Weird Al” Yankovic, all’anagrafe Alfred Matthew Yankovic: il cantautore, attore e comico statunitense noto soprattutto per le sue canzoni comiche. Tra queste una versione di Beat It di Michael Jackson, che ha riscritto con il titolo di Eat It, e Another One Bites The Dust dei Queen che ha trasformato in Another One Rides The Bus. Un personaggio così stravagante e accattivante tanto da portare l’attore Paul Rudd a scegliere di travestirsi per Halloween come Yankovic.

Il film, dal titolo Weird: The Al Yankovic Story e co-sceneggiato da Yankovic, racconta la vita dell’artista dagli inizi della sua carriera fino al successo che lo ha portato da vincere numerosi Grammy Award e sei dischi di platino.

Nelle immagini ‘rubate’ dal set vediamo Radcliffe con parrucca e baffi che, rappresentano uno dei tratti distintivi di Yankovic.