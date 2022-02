Possono davvero poche penetrazioni aver causato una gravidanza?…

Buonasera,

chiedo scusa per il disturbo e ringrazio di cuore in anticipo per l’attenzione. Scrivo questa mail perché sono nel panico più totale. Io e il mio compagno, il 15 febbraio, presi dalla passione, abbiamo avuto delle penetrazioni per circa 15 secondi o poco più, per poi interromperci e continuare il rapporto con il preservativo, resici conto del grande rischio che stavamo correndo (premetto che nelle ore precedenti non ci sono stati altri rapporti e che l’eiaculazione del rapporto “incriminato” è avvenuta molto dopo, nel preservativo, all’esterno della vagina). Io mi sarei dovuta trovare durante la fine del ciclo mestruale (mancavano 3 o 4 giorni alle mestruazioni). Uso il condizionale perché ad oggi, ho un ritardo di una settimana. Ho il seno gonfio e dolorante, come se fossi in pre-ciclo e, di tanto in tanto, qualche fitta al basso ventre.. ma ancora niente mestruazioni. Possono davvero quelle poche penetrazioni aver causato una gravidanza…? O magari potrebbe trattarsi di un ritardo fisiologico, dovuto ad un periodo molto stressante durante tutto il mese precedente? Grazie ancora

Anonima

Cara Anonima,

il ciclo può subire delle interferenze a causa di molteplici fattori: fisiologiche oscillazioni ormonali, infezioni o infiammazioni, disfunzioni alla tiroide, cisti ovariche, ma anche perdite di peso improvvise, stress fisico e soprattutto emotivo. Quando si verifica una situazione di stress vengono prodotti due ormoni il cortisolo e l’adrenalina che ci consentono di far fronte a una situazione di emergenza. Se la situazione si prolunga la reazione “ormonale” di allarme va ad influenzare l’ipotalamo, dove risiedono anche le strutture di controllo del ciclo mestruale. Ciò può causare un blocco dell’ovulazione, o un’alterata produzione del progesterone, per cui le mestruazioni possono presentarsi in anticipo, o ritardare, saltare completamente, o presentarsi con fenomeni di spotting, cioè perdite scarse e scure.

Il ritardo quindi potrebbe essere legato allo stress anche perchè non vi è stata una eiaculazione interna completa nè rapporti ravvicinati per cui i rischi dovrebbero essere minimi se non nulli. Qualora questo ritardo dovesse persistere potresti confrontarti con il tuo ginecologo di fiducia per approfondire meglio le cause. Se l’ansia dovesse persistere, anche se non ce ne è bisogno, potresti effettuare un test di gravidanza valido già dal primo giorno di ritardo.

Un caro saluto!