Una brutta parola che scappa, un’espressione del viso che esprime dissenso, una porta che sbatte sono tutte espressioni del malumore che può emergere in amore, soprattutto nelle coppie già consolidate. È inevitabile che tra due persone con personalità, gusti, interessi diversi sorgano dei conflitti, poiché in qualunque tipo di relazione non è facile mettere insieme due mondi così differenti.

Il conflitto può essere importante nella vita di coppia, purché non diventi distruttivo ma sia un elemento che stimola il confronto e la crescita. In tutte le relazioni umane la rabbia va riconosciuta, accettata e gestita, se si desidera un riavvicinamento emotivo.

All’inizio della relazione di coppia c’è la così detta fase dell’innamoramento caratterizzata da una sensazione di euforia generale in cui non ci si conosce ancora bene il partner, non ci sono particolari attriti ma c’è solo un immenso desiderio di stare insieme. Con il tempo la relazione inizia a diventare più reale e si iniziano a scoprire oltre i pregi anche i difetti dell’altro. L’idealizzazione iniziale quindi lascia spazio ad un rapporto più autentico fatto anche di dissapori.

Perché proprio con le persone più intime infatti si litiga di più? Probabilmente proprio perché ci si può permettere di essere se stessi e di vivere in una relazione più autentica e vera.

Bisogna preoccuparsi quando l’amore è litigarello? Non c’è una risposta certa a questa domanda perché dipende dalla frequenza e dall’entità del conflitto. Sembra che i litigi alimentino in qualche modo il rapporto, rappresentando quella vitalità necessaria alla relazione. Il problema si pone quando viene a mancare la comunicazione e si viene a creare un muro che non lascia spazio al confronto, venendo così meno quell’investimento emotivo che fa crescere il rapporto.

Lo sapevi che:

Oltre a “L’amore non è bello se non è litigarello” ci sono tanti altri aforismi per descrivere le liti in amore come per esempio: amor senza baruffa fa la muffa; amore non è senza amaro; una vera coppia non è fatta da un uomo e una donna che si sbaciucchiano, ma da un uomo e una donna che battibeccano (Tiziano Scarpa); i litigi tra amanti rinnovano l’amore (Terenzio); litigare è spiegare in modo complicatissimo e a voce alta cose semplici da dirsi sottovoce (Erich Fromm); se litighiamo con qualcuno che amiamo è bene ricordare che le parole cattive gli faranno più male che a un estraneo (Ignazio Silone); quando voi discuterete non lasciate che i vostri cuori si allontanino, non dite parole che li possano distanziare di più perché arriverà un giorno in cui la distanza sarà tanta che non incontreranno mai più la strada per tornare (Mahatma Gandhi).

Da una ricerca degli anni 90 dello psicologo Gottman, studioso delle dinamiche di coppia, è emerso che le coppie più durature e quelle che arrivano alla separazione hanno gli stessi problemi ma cambia il modo in cui viene gestita la conflittualità. Gottman distingue il litigio costruttivo, in cui si ha un atteggiamento empatico, di apertura e di accettazione del punto di vista dell’altro, dal litigio distruttivo in cui si critica il partner, focalizzandosi sui suoi difetti e dimenticandosi completamente gli aspetti positivi del rapporto.

Da uno studio su 40000 donne del Massachusetts è emerso che le donne che trattengono la rabbia quando discutono con il partner hanno un rischio di morte superiore a 4 volte rispetto a quelle che sfogano le loro emozioni.

Dubbi e domande:

