Eurovision Song Contest, l’Ucraina chiede l’espulsione della Russia. L’EBU rifiuta

Il conflitto tra Russia e Ucraina si sta ripercuotendo anche in ambiti lontani da quello politico. Se questa mattina una nota dell’Uefa ha annunciato il cambio di location per la finale di Champions League, da San Pietroburgo a Parigi, anche all’Eurovision Song Contest la situazione attuale ha creato ‘malumori’.

A risentirsi, per le azioni di Putin, è ovviamente l’Ucraina, che ha proposto l’eliminazione della Russia e delle sue emittenti dalla competizione europea. Attraverso un comunicato accompagnato dall’hashtag #EurovisionWithoutRussia, la tv di Stato Suspilne UA:PBC ha chiesto al Presidente di France Télévisions e dell’EBU (L’European Broadcasting Union), Delphine Ernotte Cunci, di sospendere la Russia dall’Eurovision. “Vorremmo sottolineare che l’Eurovision Song Contest è stato creato dopo la seconda guerra mondiale per unire l’Europa”, riporta la nota. “In considerazione di ciò, la partecipazione della Russia come aggressore e violatore del diritto internazionale all’Eurovision di quest’anno mina l’idea stessa della competizione (…) L’esclusione della Russia da questo evento canoro su larga scala sarà una potente risposta da parte della comunità internazionale delle emittenti pubbliche alle inaccettabili azioni aggressive e illegali della Federazione Russa e il sostegno alla politica di aggressione ostile delle emittenti statali del paese”.

🇺🇦 Suspilne (UA:PBC) demands to terminate the membership of the Russian state-controlled media in @EBU_HQ.



The following appeal was sent to @DelphineErnotte.#RussiaInvadedUkraine #EurovisionWithoutRussia https://t.co/dIRWQLklQA — Ukraine in Eurovision (@uapbc) February 24, 2022

Il rifiuto dell’Ebu: “Eurovision è un evento culturale apolitico”

La richiesta della Suspilne UA:PBC non è stata però, accolta dall’EBU, che ha motivato la sua scelta spiegando che l’Eurovision è un evento culturale e non politico che unisce i paesi attraverso la musica e “dunque estraneo ad alcuna fede o opinione politica dei singoli”. Pertanto, la Russia potrà partecipare all’evento in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. Gli organizzatori, comunque, hanno precisato che continueranno a monitorare da vicino la situazione.

