Eurovision 2022, la cantante ucraina Alina Pash annuncia il ritiro dalla competizione

Alina Pash, cantante ucraina, ha annunciato il suo ritiro all’Eurovision Song Contest, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. La decisione è stata presa a seguito delle accuse ricevute per un suo presunto live in Crimea. Il regolamento del Vidbir, festival canoro ucraino la cui vincita le ha fatto guadagnare l’Eurovision, vieta di esibirsi nella penisola. Secondo il punto 4.5 del festival, infatti, “l’artista non può aver svolto concerti, esibizioni, partecipazioni ad eventi pubblici e/o privati organizzati da enti statali, istituzioni, enti economici, ecc. del Paese aggressore (ossia la Russia, ndr) o nel territorio del Paese aggressore, nella Repubblica Autonoma di Crimea e/o altro territorio occupato dell’Ucraina dopo il 15.03.2014…; non può entrare/uscire dal territorio della Repubblica Autonoma di Crimea e/o dai territori temporaneamente occupati nelle oblast di Donetsk e Lugansk in violazione della legislazione dell’Ucraina”.

L’addio di Alina all’Eurovision 2022

Dal canto suo, Alina Pash sostiene di essere andata in Crimea per motivi personali e non per esibirsi. La gogna mediatica però, è partita. In molti hanno invocato il ritiro dell’artista così, Alina, ha deciso di annunciare la sua rinuncia alla competizione sui social: “Sono una cittadina ucraina, seguo le leggi dell’Ucraina, cerco di portare le tradizioni e i valori dell’Ucraina nel mondo. Ciò che questa storia si è rivelata non è affatto ciò che dico nella mia canzone”, ha spiegato su Instagram. “Sono un’artista, non un politico. Non ho un esercito di pr, manager e avvocati per resistere a tutti gli attacchi e alla pressione, all’hackeraggio dei miei profili social e alle minacce. E non ho un esercito nemmeno per resistere alle parole inaccettabili che le persone stanno usando senza conoscere la situazione e dimenticando la dignità del popolo ucraino. Non voglio questa guerra virtuale e l’odio. La guerra principale ora è quella straniera che è arrivata nel mio paese nel 2014”. Poi, l’addio all’Eurovision: “Con il cuore spezzato, ritiro la mia candidatura a rappresentante dell’Ucraina all’Eurovision Song Contest. Sono profondamente dispiaciuta (…)Voglio ringraziare coloro che mi sostengono, che mi aiutano, che ascoltano la mia canzone e il suo importante messaggio e non fanno pettegolezzi sul mio conto. Grazie! La storia continua con voi e spetta a voi decidere come sarà. Restiamo uniti, ora è più importante che mai”.

Alina si sarebbe dovuta esibire con il brano ‘Shadows of Forgotten Ancestors’.