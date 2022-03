Irama su TikTok per un concerto in diretta streaming

Irama torna su TikTok per un concerto in diretta streaming. Il cantautore sarà live stasera, a partire dalle 18, si esibirà con alcuni brani del suo ultimo disco “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, uscito lo scorso 25 febbraio per Atlantic Records/Warner Music Italy. Tra un pezzo e l’altro il racconto di particolari esclusivi riguardanti il progetto. L’appuntamento è sul profilo ufficiale dell’ex Amici.

A fare da sfondo un video diretto dal regista Mattia Benetti in sinergia con la fotografia di Nicola Civarelli e con la produzione del team di Borotalco TV. La live si divide tra scene girate in una villa in pieno stile Liberty che vede Irama con Shablo e una dimensione più street e metropolitana, come l’interno di un camion e il parcheggio circostante, in cui il cantautore duetta con Luca Faraone.

Immancabile in setlist “Ovunque sarai”, il brano in gara al 72esimo Festival di Sanremo che è già disco di platino.