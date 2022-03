The Batman, ecco chi interpreta Joker nel film di Matt Reeves

The Batman è uscito il 3 marzo al cinema con Warner Bros. Pictures e noi non ci siamo ancora ripresi dal capolavoro di Matt Reeves interpretato dal sorprendente Robert Pattinson. Tra i personaggi più attesi in questo cinecomic, dopo mesi di rumors, c’è sicuramente Joker.

Ecco quale attore è stato scelto per interpretare Joker nel cinecomic di Matt Reeves.

Alla fine di The Batman di Reeves assistiamo all’arresto de L’Enigmista, interpretato da Paul Dano. Il villain viene portato nel manicomio criminale di Gotham City, Arkham. Tra i prigionieri c’è uno dei ‘cattivi’ più amati. Stiamo parlando di Joker. Dopo la magnifica interpretazione di Joaquin Phoenix nel film di Todd Phillips, qui ad interpretarlo è Barry Keoghan. Di recente, abbiamo visto l’attore nei panni di Druig nel film Eternals diretto da Chloe Zhao.

Non abbiamo visto molto del Joker di Reeves. Sicuramente è un personaggio che sarà sviluppato in un sequel, che speriamo arrivi presto al cinema!