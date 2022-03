GF Vip 6, da Cardi B a Guè: tutti pazzi per Lulù Selassié

Nel bene o nel male, ha fatto parlare di sé fin dall’inizio, tanto da essersi già guadagnata un posto in finale. Lulù Selassié è sicuramente una dei protagonisti del Grande Fratello Vip 6 ed è già diventata una star anche fuori dalla casa. Per carnevale, tantissimi bambini si sono “mascherati” dalla Princess, con tanto di lentiggini finte, codini e borsetta. Non mancano poi le imitazioni sui social, dove proprio Lulù è la più gettonata. E non solo. Anche le celebrità sono state “lullizzate”: la rapper americana Cardi B ha condiviso un tweet su Lulù, così come il cantante Gianni Celeste (tornato alla ribalta sui social grazie a ‘Povero Gabbiano’) ha pubblicato una storia per lei.

E poi ancora, a Michelle Impossible Andrea Pucci si è vestito da “fatino” ammettendo su Instagram il suo amore per Lulù, che è stata fin da subito sostenuta da Giulia Salemi.

In ultimo, il rapper Guè ha condiviso una storia in cui la Princess canta il suo brano “Scooteroni”.

Insomma, la lullizzazione del mondo è appena iniziata!