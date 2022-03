Giulia Stabile balla ‘Mine’ di Beyoncé: “Ci vediamo al serale”

Dopo un infortunio alla gamba ed uno alla mano, Giulia Stabile è tornata in forma e si prepara al debutto da professionista al serale di Amici 21.

Dopo aver vinto la scorsa edizione del talent, la ballerina ha vissuto un anno pieno di impegni, tra lavori in tv (da Amici a Tu Sì Que Vales), alla partnership con numerosi brand (tra cui Calzedonia e Barrow).

Adesso è arrivato il momento più atteso: il serale di Amici 21 inizia sabato 19 marzo, e vedrà Giulia tornare sul palco nel corpo di ballo dei professionisti.

Una sfida che la vedrà impegnata costantemente nelle prove in sala. Senza però dimenticarsi dei fan.

Giulia ha condiviso su Instagram una clip mentre balla ‘Mine’ di Beyoncé, salutando i suoi follower con una promessa: “Ci vediamo al serale”.

