Lady Gaga annuncia il tour europeo ma lascia fuori l’Italia

Lady Gaga è pronta a tornare dal vivo ma non Italia. La popstar ha annunciato il nuovo calendario del suo “Chromatica Tour”, la serie di date che la vedranno protagonista negli stadi più importanti del mondo. A luglio arriverà in Europa ma il Bel Paese non è al momento nella lista degli eventi. Nello scatto pubblicato dalla stessa artista sui suoi canali social è la prima cosa che salta all’occhio.

I concerti partiranno il 17 luglio da Dusseldorf, per poi passare da Stoccolma, Parigi, Arnhem e Londra (per due date). Gaga volerà, poi, in Canada e Stati Uniti per chiudere a Los Angeles il 10 settembre. Miss Germanotta avrà come filo conduttore i brani del suo ultimo disco “Chromatica”, sesto progetto di inediti uscito nel 2020 che contiene i singoli “Stupid love”, “Rain on me” con Ariana Grande e “911”.

Lady Gaga in Italia

L’ultimo concerto in Italia risale al 2018: Lady Gaga – il 18 gennaio – portava il suo “Joanne World Tour” al Mediolanum Forum di Milano.

Nel nostro Paese è, poi, venuta recentemente in visita per la promozione del film House of Gucci in cui interpreta Patrizia Reggiani. I fan nostrani sperano ancora in un aggiunta in corsa.