Amici 21, formate le 3 squadre del serale

Tutto pronto per il serale di Amici 21. La prima puntata della fase finale del talent di Maria De Filippi è in programma sabato 19 marzo in prima serata su Canale 5.

Dopo l’assegnazione delle maglie a tutti i 18 allievi in gara, sono state formate le 3 squadre dei professori, che come lo scorso anno si sfideranno nel corso del serale.

Chi sarà il 21esimo vincitore di Amici?

SQUADRA Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Formata da 4 cantanti, LDA, Calma, Luigi e Gio Montana, e 3 ballerini, Leonardo, Carola e Michele.

SQUADRA Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Formata da 2 cantanti, Albe e Critycal, e 3 ballerini, Dario, John Erik e Alice.

SQUADRA Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro

Composta da 3 cantanti, Alex, Sissi e Aisha, e 3 ballerini, Christian, Nunzio e Serena.