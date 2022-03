GF Vip 6, anticipazioni finale: ultima puntata con i balletti dei vip

Dopo 6 mesi di emozioni, risate e polemiche, la casa più spiata d’Italia chiude i battenti. Questa sera in prime time su Canale 5 appuntamento con la finale del Grande Fratello Vip 6. Chi trionferà tra Davide, Delia, Lulù, Barù, Jessica e Giucas?

Nell’attesa di scoprire chi sarà eletto il vincitore di questa edizione, l’ultima puntata sarà ricca di sorprese ed emozioni, sia per i vip dentro che fuori dalla casa.

La finale vedrà l’emozionante incontro tra Davide e i suoi genitori, così come Delia potrà riabbracciare la madre e, si vocifera, avrà anche un confronto finale con Soleil. Anche Giucas avrà il suo momento con l’incontro con il figlio James.

Spazio anche al divertimento.

Jessica, Lulù e Clarissa si riuniranno per eseguire insieme una cover di Selena Gomez.

Un balletto preparato da Carmen che coinvolge i vipponi in studio intratterrà il pubblico di Canale 5. E non sarà l’unico. La coppia “artistica” più chiacchierata del GF Vip 6, Soleil e Alex, si esibirà in un ballo sulle note note, non a caso, di ‘Chimica’, il brano sanremese di Donatella Rettore e Ditonellapiaga.

Tornerà in studio Katia Ricciarelli, che a differenza dei rumors che la volevano in lite con Alfonso Signorini, ha saltato le ultime puntate perché positiva al Covid.

Infine, atteso il collegamento con Barbara D’Urso, che presenterà la nuova edizione de “La Pupa e il Secchione” con un giurato d’eccezione: Soleil Sorge.