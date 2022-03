Tananai conduttore radiofonico per una notte: tutti i dettagli

Da quando è salito sul palco del Festival di Sanremo Tananai non si è fermato un attimo e ora si prepara ad affrontare anche un’altra sfida: sarà conduttore radiofonico per una notte. Il cantautore prende possesso della redazione di Rtl 102.5 per affiancare Gigio D’Ambrosio e Laura Ghislandi alla guida di “Suite 102.5”. L’appuntamento è dalle 21 alle 23.

L’artista di “Sesso occasionale” arriva dopo la puntata condotta da Emma Marrone, che lo scorso febbraio se l’è cavata egregiamente nel ruolo. Ne avevamo parlato QUI.

La radio è solo il culmine di un periodo d’oro (letteralmente) per Tananai. Il 26enne, proprio per la canzone portata in gara a Sanremo 2022, ha ricevuto il disco d’oro. Il primo della sua carriera. Il traguardo lo ha documentato su Instagram: “Roba che sognavo da bambino ma che figurati se succede e inveceee daje Albi del passato sono fiero di te piccolo nerd”.