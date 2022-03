Il tema di Eurovision 2022 è la pace. Confermata la presenza dell’Ucraina

Il tema portante di Eurovision 2022 sarà la pace. La kermesse è in programma dal 10 al 14 maggio al Pala Alpitour di Torino e sarà un modo per lanciare un messaggio forte attraverso la musica. A dirlo è il vicedirettore di Rai Uno, Claudio Fasulo.

“Vogliamo portare nella manifestazione contenuti importanti che parlino di pace e siano adeguati a questo momento così delicato. I temi della pace saranno quindi al centro di questa edizione di Eurovision– ha spiegato- ci stiamo lavorando con i tre presentatori – Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika – che ci riempiono di orgoglio”. I due artisti starebbero preparando un duetto, Cattelan – di Tortona- un omaggio al Piemonte.

L’Ucraina c’è

Quaranta le delegazioni che animeranno la kermesse. La Russia resta fuori dai giochi, esclusa dalla competizione a seguito dei recenti eventi. È confermata, invece, la presenza dell’Ucraina, come ha fatto sapere l’executive producer della manifestazione, Simona Martorelli: “Finora rispettato incredibilmente tutte le scadenze. Si sta anche attrezzando per cercare di realizzare il video di back-up della performance chiesto a tutte le delegazioni nel caso si presentassero dei problemi tali da impedire la presenza di ospiti a Torino”.

Proseguono i lavori di allestimento

Nel capoluogo piemontese, intanto, entra nel vivo l’allestimento del Pala Alpitour. Il palazzetto dovrà essere pronto entro metà aprile per poter ospitare le prime prove dei cantanti. In costruzione due grandi strutture collegate da un ponte di 50 metri e in cui saranno sistemate le delegazioni e la stampa.

Per quanto riguarda i biglietti, a breve dovrebbero essere rilasciati tutti i dettagli. La capienza del Pala Alpitour è fissata, come da legge, al 60%.