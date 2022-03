Federico Baroni porta il ricordo di Michele Merlo live nel suo street tour

Concerti in strada per ricordare i chilometri fatti insieme all’amico Michele Merlo. Federico Baroni ha annunciato lo street tour che lo porterà live nelle piazze e nelle strade delle principali città italiane. Appuntamenti che prendono il titolo di “Chilometri street tour”, dal nome del brano che il cantautore ha scritto e dedicato al collega scomparso lo scorso 6 giugno a soli 28 anni.

Il tour vedrà unirsi, nelle varie tappe, ospiti a sorpresa, amici e artisti, che ricorderanno Michele Merlo e la sua musica, interpretando alcuni dei brani rimasti maggiormente nel cuore dei fan. Il “Chilometri Street Tour” si concluderà poi a Bassano del Grappa (VI), la città di origine di Michele.

Il tour è organizzato in collaborazione con l’Associazione Romantico Ribelle, nata in ricordo di Michele Merlo e presieduta dalla famiglia dell’artista.

Il calendario

Sabato 19 marzo – Milano, Piazza Duomo

Sabato 26 marzo – Napoli, Vomero

Domenica 27 marzo – Roma, Via del Corso

Sabato 2 aprile – Bassano del Grappa (VI), Piazza Libertà

L’annuncio di Federico sui social

“Ho iniziato a suonare per strada nel 2014, per 6 anni di fila, in tutta Italia e poi all’estero. È stata l’esperienza più bella della mia vita, ho incontrato persone e vissuto emozioni che non scorderò mai e sapevo che prima o poi, nonostante i contratti discografici, i palchi e le grandi aspettative di questo nuovo progetto, quel desiderio non se ne sarebbe mai andato. Dopo 2 anni, ho deciso di tornare a suonare live per strada e di farlo con un tour attraverso i chilometri dedicato a Michele. Portare le sue canzoni in giro per l’Italia era un suo sogno, che insieme a voi, gli amici e il continuo sostegno dell’Associazione Romantico Ribelle cercheremo di portare dalla strada e mi auguro un giorno fino ai grandi palchi– racconta Federico Baroni sui social– Insieme a me ci saranno anche alcuni amici, che hanno fatto parte del percorso di Michele e che ringrazio anticipatamente di cuore…insieme a chiunque di voi vorrà fare partire di questo ‘viaggio’. Ho pensato che questo fosse il modo più bello e diretto per ritrovarsi finalmente di nuovo tutti insieme. Venite in tanti e preparate la voce perché dovremo farci sentire forte forte fin lassù. Sarà bellissimo. Grazie a chiunque ci sarà”.