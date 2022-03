Ms. Marvel, rilasciato il trailer della nuova serie Marvel Studios – VIDEO

In attesa di vedere Moon Knight, Disney+ ha diffuso il trailer e il poster di Ms. Marvel, la nuova serie Marvel Studios che debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming l’8 giugno. Le immagini ci offrono un primo sguardo alla nuova Super Eroina del MCU alla ricerca di un equilibrio nella sua vita tra il liceo, la famiglia e i nuovi super poteri.

LA STORIA

Ms. Marvel è la nuova serie originale targata Marvel Studios che ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

IL TRAILER

IL POSTER