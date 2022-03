Kanye West offende Pete Davidson su Instagram: il suo account è sospeso

Kanye West è sparito da Instagram e non per sua volontà. Il suo account è stato sospeso da Meta per “ripetuta violazione delle regole della piattaforma sui temi come odio, bullismo e molestie anche di tipo razziale”. Una misura che limita il rapper per 24 ore: tempo durante il quale non potrà pubblicare, rispondere ai dm o commentare alcun post.

Si tratta di un primo avvertimento lanciato dall’azienda di Zuckerberg per fermare la valanga di post e storie postate dall’artista contro Pete Davidson, attuale compagno dell’ex Kim Kardashian.

In queste ultime settimane, Ye si è scagliato più volte contro il comico del Saturday Night Live pubblicando messaggi offensivi e al limite del violento. Alle minacce, West ha aggiunto anche gli insulti razzisti nei confronti di Trevor Noah, che nel suo show Comedy Central ha realizzato un monologo sulla burrascosa separazione tra il rapper e l’imprenditrice.

Il precedente

Quella della sospensione è una misura che raramente Meta mette in atto con gli account verificati. L’unico precedente famoso è stato quello con Donald Trump. Lo scorso gennaio, il profilo dell’ex Presidente degli Stati Uniti era stato disabilitato a tempo indeterminato. Stessa motivazione di West: i suoi post incitavano alla violenza. Meta si riserva di lanciare ulteriori provvedimenti se, scadute le 24 ore, Kanye tornerà a pubblicare come se niente fosse accaduto.

Le minacce a Davidson

Le speranze che si fermi l’ondata di odio contro Pete Davidson non sono molte. Il rapper, oltre a non riuscire a digerire la nuova relazione di Kim, non sopporta che il comico stia sotto lo stesso tetto dei suoi figli. Davidson sarebbe una cattiva influenza per loro e per l’ex moglie che ora sarebbe anche dipendente dalla droga. Nel recente videoclip di “Eazy” il rapper addirittura seppellisce vivo Pete.

Meta non fermerà di certo Kanye dal continuare con le uscite “artistiche” e non ma lancia un messaggio chiaro: Instagram non è la piattaforma giusta per diffondere odio.