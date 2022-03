Un’altra scatenata dozzina, Zach Braff: “È stato più semplice gestire gli specializzandi in ‘Scrubs'” – VIDEO

“Penso che sia più difficile gestire i bambini. Gli attori che interpretavano gli specializzandi in ‘Scrubs’ erano nervosi di essere lì. Loro si sono comportati bene, mentre i bambini a volte erano davvero scatenati“. Così Zach Braff – l’amatissimo J.D. di Scrubs – ai nostri microfoni, in occasione della presentazione globale di Un’altra scatenata dozzina, la rivisitazione in chiave moderna del cult Una scatenata dozzina (remake del 2003 di Dodici lo chiamano papà del 1950) di Shawn Levy con Steve Martin. Dal 18 marzo su Disney+, la divertentissima commedia per famiglie diretta da Gail Lerner segue la famiglia Baker, diversa da quella che abbiamo visto nel film originale.

Qui il concetto di famiglia non è questione di sangue. Dodici membri, ognuno con la propria unicità. I protagonisti sono Gabrielle Union (Zoey) e Zach Braff (la star di Scrubs, qui nei panni di Paul). Si innamorano a prima vista e, così, decidono di unire le loro famiglie, avute dai loro precedenti matrimoni. Tra il business di famiglia – un ristorante che serve colazione a tutte le ore del giorno accompagnata da una salsa speciale – la frenetica vita domestica e la scuola, mamma Zoey e papà Paul devono far appello ai loro ‘super poteri’ che solo i ‘super genitori’ hanno per far fronte ai gemelli Luca e Luna molto svegli e intelligentissimi, all’aspirante influencer Ella, alla promessa del basket Deja, al gamer Haresh, al nerd DJ, allo scatenato Bronx, alla scontrosa Harley. Ultimo ma non ultimo Seth, nipote di Paul, che si unisce alla famiglia Baker a causa di problemi con la madre. Qui scopre il vero di significato dell’amore. “Paul ama senza distinzioni i suoi figli di sangue e quelli di Zoey, avuti da un precedente matrimonio. Nel mondo ci sono tanti genitori che si prendono cura dei figli non di sangue. Penso che Paul sia un esempio per tutti, è l’aspetto che più mi piace di questo personaggio“, ha detto l’attore.

