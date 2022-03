Fedez e il commovente messaggio di auguri per il figlio Leone

Dopo aver annunciato in lacrime il suo problema di salute, Fedez torna su Instagram con un post dedicato al figlio Leone, che proprio oggi compie 4 anni.

“Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai ❤️. Auguri Leoncino.”

Ad accompagnare le sue parole, una serie di foto che immortalano la crescita di Leone tra le braccia di Fedez, dalla nascita fino all’ultimo scatto con la sorella Vittoria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Anche mamma Chiara Ferragni ha voluto condividere gli auguri per il suo Leone, con due post su Instagram che immortalano alcuni dei momenti più significativi trascorsi con il figlio e una foto in cui festeggiano in famiglia il suo quarto compleanno.

“Auguri al nostro Leo per i suoi 4 anni 💖 Nella vita non ho mai provato emozione più grande del vederti la prima volta, e da quel momento hai dato ai nostri giorni un significato totalmente nuovo. Con te siamo diventati una famiglia, la famiglia come dici tu 💖 Grazie di averci scelti per essere i tuoi genitori, ed un grazie particolare al mio amore @fedez per aver creato questo sogno insieme a me. Auguri anche a te amore, che sei il papà migliore del mondo per i nostri cuccioli”.