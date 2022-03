Oscar 2022, Rachel Zegler non è stata invitata alla cerimonia per West Side Story

Rachel Zegler non è stata invitata alla cerimonia degli Oscar, in programma domenica 27 marzo. L’attrice, dopo la vittoria ai Golden Globe come Miglior attrice in una commedia o un film musicale per West Side Story, non calcherà il red carpet degli Academy Award che vede il film di Steven Spielberg candidato a 7 premi, tra questi Miglior film, Miglior regia, Migliori costumi e Miglior attrice non protagonista per Ariana DeBose (che si è aggiudicata un Golden Globe, un Bafta e un Critics’ Choice Awards). A rivelarlo è stata la giovane star sui social.

La Zegler ha risposto al commento di un fan che le ha chiesto: “Cosa indosserai per la premiazione degli Oscar?“. L’attrice ha risposto: “Non sono stata invitata. Quindi tuta e pigiamone del mio ragazzo“. Parole che hanno sorpreso i suoi follower. “Ho provato a fare di tutto, ma non è possibile. Farò il tifo per West Side Story dal mio divano. Sono orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto ormai tre anni fa! Spero che si verifichi un qualche miracolo dell’ultimo minuto ma, a volte, le cose vanno così. Grazie per lo shock e l’indignazione, anche io sono delusa! Ma va benissimo così! Sono così orgogliosa del nostro film!“, ha scritto l’attrice in un altro commento.