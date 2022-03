sangiovanni con i capelli rasati sulla cover di ‘Cielo dammi la Luna’

A sorpresa sangiovanni ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo ‘Cielo dammi la Luna’, in arrivo su tutte le piattaforme il 25 marzo. Il brano anticipa l’atteso ‘Cadere Volare’, il suo primo album in studio disponibile dall’8 aprile.

A colpire i fan di sangiovanni, la foto scelta per la cover di ‘Cielo dammi la Luna’.

Il cantante, infatti, appare con i capelli rasati.

Come aveva raccontato ai microfoni di Say Waaad a Radio Deejay (QUI L’INTERVISTA), prima di entrare nella scuola di Amici 20 portava i capelli corti.

Sarà una foto vecchia o sangio ha scelto davvero di rivoluzionare il suo look?

Un giorno però, potrebbe tornare davvero rasato: ha perso una scommessa con una sua fan e prima o poi dovrà tagliarsi i capelli…

‘Cadere Volare’

‘Cadere Volare’ è disponibile già in preordine su tutte le piattaforme in digitale, su Amazon in esclusiva nei formati cd jewel autografato dall’artista, vinile azzurro e vinile bianco autografati dall’artista e in tutti gli altri negozi nei formati jewel e vinile bianco.

Le nuove canzoni saranno presto ascoltate in tour a maggio, nelle undici date nei super club già sold out, e in due eventi live molto speciali: a Roma il 19 ottobre al Palazzo dello Sport e a Milano il 23 ottobre al Forum.