Buongiorno,

sono una ragazza molto ansiosa e vorrei vivere l’intimità in modo sereno solo che ho sempre paura di una gravidanza indesiderata. Mi imbarazza parlare dell’argomento in famiglia, perché non ho questo genere di legame con i miei genitori e andare a un consultorio sarebbe troppo complesso. Con il mio ragazzo usiamo il preservativo, facciamo attenzione ad evitare i giorni fertili. Nonostante le attenzioni credo di essermi inavvertitamente pulita le parti intime con una salvietta, di quelle umide, sporca di sperma, in realtà non ricordo, ma mi è venuta quest’ansia. Ero al terzo giorno del ciclo, che normalmente non è abbondante, dura circa 5 giorni, ma in realtà gli ultimi due giorni ho solo macchie e non è puntualissimo, nel senso che oscilla fra i 28 e i 36 giorni. Per placare la mia ansia, al 25 giorno dal rapporto ho fatto un test clearblu con rilevazione precoce, fatto al mattino, negativo, un ora dopo è arrivato il ciclo, al 28 giorno. L’esito negativo è certo? Viste le mie ansie e viste tutte le cose che si leggono su internet, posso avere chiarimenti, ad esempio si rischia durante il ciclo? e nel periodo non fertile? Il contatto fra sperma e genitali esterni è un rischio? Per rimanere incinta deve solo esserci un’eiaculazione interna nei giorni fertili? Perché si legge che non è così semplice rimanere incinta, eppure ci sono molte gravidanze indesiderate? A cosa sono dovute? Dove posso informarmi meglio sulla sessualità, dove posso trovare le risposte alle mie domande senza avere il dubbio che si parli di fantascienza?

Anonima

Cara Anonima,

rispetto al rischio gravidanza ci sembra proprio che puoi stare tranquilla. Non vi è stato un rapporto completo, non vi erano certezze sul contatto, ma soprattutto un test di gravidanza negativo, dopo così tanti giorni dal cosiddetto rapporto a rischio, è veramente attendibile. Infine, il ciclo è arrivato!

Detto ciò proveremo a darti delle informazioni rispetto, alle tante domande che giustamente ti poni. Sappiamo benissimo che non è semplice parlarne con i propri genitori, e purtroppo in rete non è sempre facile distinguere tra i vari siti, quelli che siano più propriamente scientifici. Intanto ti suggeriamo anche la nostra rubrica “https://www.diregiovani.it/argomenti/sesso/” dove potrai trovare domande e risposte che potrebbero esserti utili. In più troverai approfondimenti riguardanti affettività e sessualità. Ti suggeriamo in generale di informarti su siti curati da esperti, ginecologi, medici. Detto ciò brevemente cercheremo di risponderti. Avere un rapporto sessuale durante il ciclo mestruale diminuisce sensibilmente il rischio di rimanere incinta, ma non lo esclude completamente. L’ovulazione può oscillare di mese in mese, può anticipare, ritardare o si potrebbe anche verificare una doppia ovulazione. Inoltre gli spermatozoi possono sopravvivere all’interno dell’utero fino a 72 ore.

Per questo è importante utilizzare sempre un metodo contraccettivo anche durante il ciclo. Difficilmente lo sperma, esposto a superfici esterne può sopravvivere a lungo. Va infatti considerato che lo sperma contiene oltre agli spermatozoi anche il plasma seminale e necessita di una temperatura che deve essere compresa tra 37 e 37,5 °C, ci deve essere una leggera alcalinità (pH tra 7 e 7,5) e la disponibilità di zuccheri. Alterazioni anche piccole di questi fattori compromettono la possibilità di sopravvivenza degli spermatozoi. Per conservarli due o tre giorni si possono mettere a 4 ° (la temperatura di un frigorifero). Gli spermatozoi non possono oltrepassare tessuti quindi mutande, slip, accappatoi, jeans, vestiti. Sperando di aver chiarito almeno qualche dubbio ti invitiamo ascriverci per qualsiasi perplessità.

Un caro saluto!