Oscar 2022, Will Smith dà uno schiaffo a Chris Rock – VIDEO

Sembrava l’inizio di una gag e invece…

Attimi di tensione tra Will Smith e Chris Rock, durante la cerimonia di premiazione della 94esima edizione degli Academy Award (QUI tutti i vincitori). A pochi istanti dalla vittoria dell’Oscar come Miglior attore protagonista per Una famiglia vincente – King Richard, Smith ha dato uno schiaffo al comico, che ha scherzato sulla testa rasata della moglie del divo, Jada Pinkett Smith, chiedendo se il suo prossimo film sarebbe stato il sequel di Soldato Jane con Demi Moore.

“Vorrei scusarmi con l’Academy e con gli altri membri candidati. Questo è un momento bellissimo, non sto piangendo perché ho vinto un Oscar ma perché è possibile fare luce sugli altri e tutto il cast del film. L’arte imita la vita e io mi sto comportando come un papà pazzo come era Richard, l’amore ti fa fare cose pazze“, ha detto Smith dopo aver ricevuto la statuetta.

Al momento, Chris Rock ha deciso di non sporgere denuncia. “Non perdoniamo la violenza in nessuna forma“, ha fatto sapere l’Academy dopo la cerimonia.