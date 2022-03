Mare Fuori, confermata anche la quarta stagione. Tutte le info

Dopo la conferma della terza stagione, al momento in corso di produzione, arriva una grande notizia per i fan di Mare Fuori. La popolare fiction di Rai 2 tornerà anche con la quarta stagione.

Ad annunciarlo è stata Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che in un’intervista per il numero di aprile di Tivù ha svelato alcuni dei titoli approvati per il Piano Fiction del 2022, tra cui anche Mare Fuori: “Mare Fuori avrà sia una terza che una quarta stagione”.



Mare Fuori 3

Nel frattempo è in corso la produzione di Mare Fuori 3.

La terza stagione affronterà, tra le altre cose “il potere dell’amore a quell’età che può essere salvifico e può essere dannato, ma di fatto è un modo per diventare adulti, per conoscere qualcosa che fino a quel momento è stata data per scontata o che si è ricevuto, lo si è dato, ma in maniera anche poco consapevole. È una tematica importante, come l’amicizia“, aveva raccontato a Fanpage Cristiana Farina, ideatrice e sceneggiatrice della serie.

Confermato tutto il cast delle prime due stagioni, compreso Nicolas Maupas, che torna nei panni di Filippo Ferrari.

E non mancheranno nuovi ingressi, per dare spazio a nuove storie.