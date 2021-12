Mare Fuori 3 si farà, arriva la conferma ufficiale e qualche anticipazione

Dopo il grande successo delle prime due stagioni, Mare Fuori tornerà su Rai2 con la terza stagione. A confermarlo è stata l’ideatrice e la sceneggiatrice del progetto Cristiana Farina ai microfoni di Fanpage.it. “Sono già all’opera, ho scritto e consegnato le prime tre puntate“. Una notizia che tutti i fan della serie stavano aspettando ma che non era scontata. “Rai2 quest’anno è in sofferenza, non siamo partiti con dei grandi numeri (in termini di ascolti, ndr), ma a parte il recupero che ogni settimana è sempre più significativo, abbiamo tantissime visualizzazioni su RaiPlay, sulla piattaforma siamo sempre primi negli ascolti, sono senza precedenti“, ha raccontato l’ideatrice, che ha dato qualche anticipazioni sul tema di Mare Fuori 3: “Nella terza serie affronteremo, tra le altre cose, il potere dell’amore a quell’età che può essere salvifico e può essere dannato, ma di fatto è un modo per diventare adulti, per conoscere qualcosa che fino a quel momento è stata data per scontata o che si è ricevuto, lo si è dato, ma in maniera anche poco consapevole. È una tematica importante, come l’amicizia“, ha svelato Farina, che ha concluso: “Nel cast ci saranno tutti quelli che ci sono ora, con altre entrate, come d’altronde è avvenuto anche in queste edizione. Ci sarà spazio per nuove storie“.

Guarda qui l’intervista a Valentina Romani

Guarda qui l’intervista a Massimiliano Caiazzo

Guarda qui l’intervista a Matteo Paolillo

Guarda qui l’intervista ad Artem

Guarda qui l’intervista a Carmine Recano