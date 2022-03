Jada Pinkett Smith: “Non mi frega di quello che la gente pensa di questa testa pelata”

Non accenna ad attenuarsi il polverone intorno all’ormai celebre schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock alla cerimonia di premiazione degli Oscar 2022. E mentre l’attore rilascia le sue scuse pubbliche e ufficiali, è il parere di Jada Pinkett Smith a tornare attuale. Qualche tempo fa, l’attrice aveva affrontato l’argomento di cui tutti oggi parlano: l’alopecia che l’ha costretta a rasarsi totalmente i capelli.

Jada Pinkett Smith e il suo rapporto con i capelli

“Essere una donna nera e avere a che fare con i capelli ad Hollywood nell’era in cui ho debuttato è stato impegnativo– ha raccontato- perché dovevano sembrare sempre il più europei possibile ma io amavo i miei ricci indomabili. A nessuno piacevano così dovevo sistemarli sempre in modi in cui non li sentivo naturali perché stavo recitando una parte”.

Poi il sopraggiungere dei primi episodi di calvizia: “Ero terrorizzata quando è iniziato tutto. Ero in doccia un giorno e avevo una manciata di capelli nelle mie mani. Mi sono detta: ‘Oddio, sto diventando pelata?’. È stata una di quelle volte nella mia vita in cui ho tremato per la paura. Per questo taglio i capelli e continuerò a farlo”.

Rasarsi è stato un gesto naturale, fatto con una nuova consapevolezza: “Ho imparato- spiega- il coraggio di dire ‘No, non lo faccio’. Ed è per questo che oggi mi sento libera. Non me ne frega un ca∗∗o di quello che la gente pensa di questa testa pelata. Perché indovinate? La amo”.