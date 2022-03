Amici 21, tutti pazzi per il tutorial di danze latino americane di Nunzio

Viste le divergenze con la maestra Celentano fin dal suo ingresso nella scuola di Amici 21, Nunzio ha preparato dei video tutorial di danze latino americane.

Tutorial rigorosamente eseguito in giacca: “Questo è il mio ‘savoir-faire’, cioè il ‘saperci fare’, non per forsa la classe deve essere una persona pacata o elegante, ma può essere anche come Nunzio, spavaldo e arrogante nel modo giusto”, spiega il ballerino nell’incipit del video.

Più volte, infatti la maestra Celentano ha affermato che Nunzio quando balla “sembra una tarantola” e che gli manca l’eleganza che invece vede, per esempio, in Leonardo.

Così, il ballerino ha deciso di fare un tutorial (anche in inglese!) per spiegare i passi alla Maestra “vista la sua poca conoscenza di danze latino americane”.

Il video è subito diventato virale, entrando tra le tendenze di Twitter.

