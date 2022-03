Belen e Stefano De Martino insieme: nuovo weekend romantico in spa

“La vedo spessissimo”. Qualche giorno fa, Stefano De Martino confessava in tv di aver ripreso le frequentazioni con Belen Rodriguez. I due non hanno mai confermato un ritorno di fiamma ma i magazine continuano a seguirli in cerca di indizi. È Chi oggi a pubblicare, nel suo nuovo numero, nuovi scatti della coppia in una spa di lusso nel bresciano.

La showgirl e l’ex ballerino “sempre più inseparabili- scrive Chi- si sono concessi un weekend di coccole tutto per loro”, senza bambini al seguito. Non è la prima volta che i due vengono fotografati nello stesso resort. A febbraio, era stato sempre Chi a fotografarli affiatati in accappatoio nei momenti di relax.