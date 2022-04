Salve,

il medico mi ha prescritto FLUIFORT e DANASE da prendere in contemporanea per 12 giorni.

Questi farmaci riducono l’efficacia contraccettiva di nuvaring?

Anonima

Cara Anonima,

a quanto ci risulta sia Fluifort sia Danase non interferiscono con la pillola. Un piccolo accorgimento è di assumerli non contemporaneamente alla pillola. Detto ciò, ricorda sempre a chi ti prescrive farmaci che stai assumendo un contraccettivo ormonale, in questo modo il medico potrà darti tutte le informazioni riguardanti le possibili interazioni. Nel caso in cui vi siano in effetti interazioni, il medico saprà consigliarti i comportamenti da seguire per non inficiare la copertura della pillola o cambiare terapia se possibile.

Un caro saluto!