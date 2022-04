Buongiorno scusate il ritardo nella risposta, sono Denise. Una settimana fa mi è finito il ciclo e oggi 4 aprile mi è tornato e non capisco perché, non è proprio ciclo sono macchie marroni e a me spaventa questa cosa..

Denise

Cara Denise,

durante il periodo dell’ovulazione può capitare di avere episodi di spotting, cioè piccole perdite di sangue. Lo spotting ovulatorio è dovuto ad un brusco calo degli estrogeni (sbalzo ormonale) che solitamente precede di qualche giorno il picco ovulatorio (picco di LH) e che provoca un piccolo sfaldamento della mucosa uterina. Lo spotting può avere cause disfunzionali e organiche. Le più comuni sono le prime, legate a un’ovulazione non ottimale e sono più frequenti soprattutto in giovane età. Tendono a risolversi spontaneamente nel corso di due o tre cicli mestruali.

Le alterazioni ormonali possono dipendere da cause diverse: stress, assunzione di contraccettivi ormonali cambiamenti di stagione o cambiamenti nelle abitudini quotidiane e nell’alimentazione, oscillazioni ormonali, variazioni del ciclo sonno-veglia oppure potrebbe essere legate a disfunzioni della tiroide (ma nel tuo caso sicuramente non è questa la causa), ecc.. Tale manifestazione il più delle volte è fisiologica e non è ascrivibile a nessuna condizione patologica o anomalia di altro genere. In ogni caso, se le irregolarità dovessero persistere puoi confrontarti con il tuo ginecologo di fiducia che potrà comprendere, con una visita più approfondita, quali siano le cause di questo fenomeno ed eventualmente trovare anche la soluzione.

Un caro saluto!