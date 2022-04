David 67, Francesca Michielin candidata per Marilyn ha gli occhi neri

Francesca Michielin è stata candidata alla 67esima edizione dei David di Donatello.

La giovane cantautrice ha ricevuto una nomination per Nei tuoi occhi, il brano che accompagna il film Marilyn ha gli occhi neri di Simone Godano con protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone.

LA STORIA

Clara (Leone) è talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. Vitale e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni. Diego (Accorsi) è il suo esatto contrario, un uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d’ira. Si ritrovano in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate. La prova che li attende sembra impossibile: devono gestire un ristorante del Centro evitando qualsiasi conflitto con il resto del gruppo. Peccato che non abbiano alcun tipo di attitudine per le imprese di successo. Ma i due inizieranno presto a scoprire che l’unione può portare a risultati incredibili. E chissà, magari anche all’amore.

