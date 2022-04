Camilla Cabello: “Le critiche al mio fisico sono forti nella mia testa”

Camila Cabello torna a parlare delle sue insicurezze fisiche, dopo che i paparazzi le hanno rovinato la vacanza a Miami. I fotografi hanno fatto circolare sul web delle foto della cantante 25enne che la ritraggono in bikini. Dopo la pubblicazione degli scatti, l’ex di Shawn Mendes ha scritto sui social:

“Ogni volta che vengo in questa spiaggia di Miami mi paparazzano con il mio bikini e ogni volta mi sento super vulnerabile e impreparata. Ho indossato bikini troppo piccoli e non ho badato a come sarei potuta apparire, poi guardavo le foto online così come i commenti e mi sentivo turbata“, ha confessato la cantante di Bam Bam stufa di commenti che la fanno sentire inadeguata. “Io sono una donna single nel bel mezzo dei vent’anni, sono nel pieno della promozione del mio lavoro e voglio sentirmi bene. Oggi ho preso un nuovo bikini, un outfit davvero carino, ho messo il lucidalabbra e non ho mangiato niente di pesante prima di andare in spiaggia, perché sapevo che sarebbe stato fondamentalmente un servizio fotografico. Ho trattenuto la pancia così tanto che gli addominali mi facevano male, non ho respirato, sorridevo a fatica ed ero così consapevole di dove fossero i paparazzi che non sono riuscita a lasciarmi andare e rilassarmi. Ho sentito il vuoto e la tristezza dei pensieri della nostra cultura, che sono diventati i miei pensieri. Ho voluto parlare di questo – ha continuato – perché vediamo foto di donne e le elogiamo per il modo in cui appaiono, magre o in salute, ma cos’è sano se siamo così fissati con il nostro corpo? Non sono ancora arrivata a quel punto del mio percorso in cui riesco a fregarmene. Intellettualmente, so che il modo in cui appaio non determina quanto io sia in salute, felice o sexy. Emozionalmente, i messaggi che ricevo dal mondo sono forti nella mia testa. Ironicamente, tutta la terapia, tutto il lavoro è cercare di tornare indietro e sentirmi come quando avevo sette anni e andavo in spiaggia“.