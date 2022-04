Fedez tarocca la pancera e Leone piange per la paura di essere arrestato

Da quando Fedez è stato dimesso, in casa Ferragnez si torna lentamente alla normalità, con tutte le accortezze del caso. Il rapper, costretto ad un intervento per l’asportazione di raro tumore endocrino al pancreas, ha ripreso in mano i social per raccontare il “ritorno alla vita” e il suo post operatorio.

Quella documentata su Instagram è una ritrovata normalità e come tale, sono tornati anche i video con i figli Vittoria e Leone. Ed è proprio in una delle ultime clip con loro, che si è consumata la ‘tragedia’ per il primogenito dei Ferragnez. Il papà, scherzando, ha detto di aver contraffatto la pancera che deve portare per il post intervento e Leone, impaurito, ha temuto di essere arrestato scoppiando in lacrime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Incidente con Leone a parte, Fedez sta condividendo con i follower anche alcune fasi della sua ripresa. Dopo aver pubblicato una storia in cui annunciava il suo ritorno in ospedale, per una visita di controllo, il rapper ha pubblicato una foto con le medicazioni del post operatorio accompagnata dalle parole: “Non c’è nulla di brutto in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla”.