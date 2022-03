Vittoria compie un anno, la foto dei ‘Ferragnez’ è scattata in anticipo

Nonostante il momento difficile, legato ai problemi di salute di Fedez, i Ferragnez hanno come primo obiettivo la serenità dei figli. Così, sapendo già di non poter festeggiare oggi il primo compleanno della piccola Vittoria, per via dell’operazione del rapper, Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto uno ‘strappo alla regola’, festeggiando in anticipo la ricorrenza, con tanto di bellissima torta.

A pubblicare lo scatto è stata Chiara Ferragni su Instagram che ha scritto: “Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perchè sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata”.