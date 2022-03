Fedez operato al San Raffaele: l’annuncio di ‘Libero’

Fedez è stato operato al San Raffaele di Milano. A dare la notizia è il quotidiano ‘Libero’, ma per motivi di privacy, nulla si sa sul tipo e sulla riuscita dell’intervento. Nei giorni scorsi, è stato lo stesso artista a raccontare attraverso alcune storie i suoi problemi di salute, senza entrare però nel dettaglio.

La lettera di Feltri a Fedez

Dopo l’annuncio di Fedez, di circa una settimana fa, tra i tanti messaggi di solidarietà arrivati al rapper c’è stato anche quello del direttore di ‘Libero’, Vittorio Feltri. Dalle colonne del suo quotidiano, il direttore ha scritto una lettera aperta, confessando di avere un tumore: “Caro Fedez, ho letto dei tuoi problemi di salute, ne sono dispiaciuto e spero si risolvano presto. Sei un giovane di talento, hai una bella famiglia e comprendo il tuo stato d’animo di fronte alla malattia. Tutti siamo preoccupati dell’integrità del nostro corpo e tentiamo di tenerlo in forma per vivere sereni (…) Ti prego, non farti intimidire dal morbo col quale hai iniziato una battaglia che potrai vincere con l’aiuto di Sanculo (…). Non sono capace di consolarti, caro Fedez, però ti segnalo che io del mio tumore me ne sbatto i coglioni. Finché starò al mondo litigherò con chiunque, perfino col cancro. Dammi retta, non piangere, fai a pugni con la sfiga, avrai ragione tu”.

