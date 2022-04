Isola dei Famosi, squalificato Silvano dei Cugini di Campagna

Squalifica record all’Isola dei Famosi.

Silvano dei Cugini di Campagna è stato espulso per bestemmia.

Lo ha annunciato ufficialmente Mediaset, con un comunicato che ha rotto il silenzio sulla vicenda.

L’azienda, infatti, non si era ancora espressa sull’accaduto ma aveva ‘censurato’ la bestemmia dalla puntata caricata in streaming su Mediaset Infinity.

“Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei cugini di Campagna dall’isola dei famosi. E’ stato, infatti, verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile”.

Silvano dei Cugini di Campagna bestemmi in diretta

Nella scorsa puntata, Silvano dei Cugini di Campagna era da poco approdato sull’isola, quando nemmeno 5 minuti di tempo, ha bestemmiato in diretta.

Un’imprecazione borbottata davanti al microfono, che non è sfuggita al pubblico da casa.