Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ufficialmente fidanzati: spunta l’anello

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono ufficialmente fidanzati. La coppia vola verso le nozze e a provarlo è un anello: quello che la popstar mostra al dito in un video realizzato per la sua newsletter.

È stata la stessa artista, infatti, a svelare la notizia che arriva dopo due decadi dalla prima proposta. I Bennifer ci riprovano. Nel 2002, Affleck aveva aveva regalato un anello dalla pietra rosa a JLO. Poi la separazione nel 2004. Ora sull’anulare dell’intreprete di “If you had my love” spunta uno smeraldo di taglio quadrato, impreziosito da diamanti ai lati. Qualche mese fa, l’attore era stato avvistato in una gioielleria a Los Angeles, da Tiffany per la precisione come vi raccontavamo QUI.



“Ben e Jen non vedono l’ora di passare il resto delle loro vite insieme e sanno che sono destinati a stare insieme”, ha rivelato una fonte qualche mese fa. La proposta, perciò, sembrava inevitabile. I Bennifer sono tornati insieme a maggio 2021 e da allora hanno riempito le pagine dei magazine di gossip in tutto il mondo. La notizia del matrimonio non può che far piacere ai fan della coppia.