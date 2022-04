Percy Jackson, Walker Scobell sarà il nuovo protagonista

Percy Jackson ha un nuovo protagonista: sarà il tredicenne Walker Scobell. Ad annunciarlo è stato l’autore della saga letteraria fantasy Percy Jackson, Rick Riordan. La serie di romanzi ha avuto un incredibile successo: 30 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti d’America e tradotta in 37 lingue.

“Walker è un ragazzo di incredibile talento che ci ha sconvolti nel provino per il ruolo di Percy. Molti di voi lo hanno recentemente scoperto grazie al suo film The Adam Project, in cui ha illuminato lo schermo come una versione più giovane del personaggio di Ryan Reynolds. Abbiamo avuto la fortuna di fare un provino a Walker mesi prima dell’uscita del film, che ha solo confermato ciò che già sapevamo sul suo talento Oltre ad essere una stella emergente, Walker è anche un super fan dei libri, avendo letto tutto fino a Le prove di Apollo“, ha scritto Riordan sul suo blog.

QUI LA RECENSIONE DI THE ADAM PROJECT

La serie originale Disney+ riproporrà le avventure del semidio adolescente che viene accusato da Zeus, padre degli dei, di aver rubato il suo fulmine. Scobell è il secondo attore che vedremo nei panni di Percy Jackson. Il primo è stato Logan Lerman nell’adattamento cinematografico dei libri: il primo film è uscito nel 2010 dal titolo Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini, in cui figurano anche Uma Thurman nel ruolo di Medusa, Alexandra Daddario in quello di Annabeth Chase, Rosario Dawson in quello di Persefone, Pierce Brosnan in quello di Chirone e Sean Bean in quello di Zeus; il secondo, invece, è uscito nel 2013 e si tratta di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri. I due film hanno raccontato le avventure dei primi due libri. Della saga letteraria fanno parte anche altri tre volumi: Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – La maledizione del Titano, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – La battaglia del labirinto e Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Lo scontro finale.

La serie Disney+ – le cui riprese inizieranno questa estate – sarà un adattamento molto diverso dai lungometraggi – ha dichiarato Riordan che in più occasioni ha svelato di non aver visto i film – perché approfondirà molto di più le storie dei personaggi e sarà più fedele ai libri.

La prima stagione è basata sul primo romanzo della saga Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – il ladro di fulmini. Al centro della storia Percy, un moderno semidio dodicenne che deve gestire i suoi poteri soprannaturali. Un giorno, però, Zeus lo accusa di avergli rubato la Folgore. Così il giovane protagonista parte per un viaggio attraverso l’America per ritrovarla e ristabilire l’ordine sull’Olimpo.

Rick Riordan ha scritto l’episodio pilota con Jon Steinberg. Alla regia, invece, figura James Bobin (La misteriosa accademia dei giovani geni).