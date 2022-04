La Pupa e il Secchione Show, anticipazioni: in studio Luca Onestini

Torna l’appuntamento con La Pupa e il Secchione Show. La nuova puntata andrà in onda questa sera, in prime time su Italia 1, e già si prevede scoppiettante.

Alessia Macari sarà ospite come Pupa per una sera, al fianco dei giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style. Il suo ruolo risulterà determinante nella classifica finale perché assegnerà 5 punti bonus a una coppia dopo una prova ‘sexy’.

La Pupa e il Secchione Show – Anticipazioni

Grande attesa in studio per l’arrivo di un ospite che farà discutere. Luca Onestini, ex fidanzato di Soleil Sorge, farà una sorpresa al fratello Gianmarco, il secchione in coppia con la pupa Mila Suarez.

Si prevedono scintille…

Atteso anche il ritorno di Paola Caruso. Dopo la squalifica per il durissimo scontro con Mila Suarez la scorsa settimana, la Pupa tornerà in studio per chiedere scusa al pubblico.

Momento romantico per Mirko Gancitano. In occasione del loro primo anniversario di fidanzamento, Guenda Goria incontrerà in modo speciale il suo fidanzato.

Infine, la pupa insidiosa Emy Buono riuscirà a sottrarre il secchione di un’altra coppia e quindi a farli scoppiare?



La puntata si concluderà con la sfida del bagno di cultura, che decreterà la nuova coppia eliminata da La Pupa e il Secchione Show.