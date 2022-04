GF Vip, Manuel e Lulù si sono lasciati: “Colpa di terze persone”

“In questo mese, dal termine del GF Vip, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate”. Con una storia su Instagram Manuel Bortuzzo ha annunciato la fine della sua relazione con Lulù Selassié. Dopo alti e bassi all’interno della Casa del Grande Fratello, la coppia sembrava aver trovato serenità ed equilibrio, al punto che lo stesso Manuel aveva dichiarato di pensare anche a costruire una famiglia con lei. E invece,

“Ci abbiamo provato”, scrive su Instagram, “ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. […] Purtroppo quella nella Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.

La notizia della separazione tra Manuel e Lulù ha tenuto banco sui social per tutta la giornata di ieri, fino alla conferma definitiva anche della Princess.

Durante una diretta su Instagram, Lulù ha parlato della rottura con il nuotatore, sottolineando come la responsabilità non sia però dei diretti interessati:

“Purtroppo questa notizia è vera, mi dispiace, non era questo il programma della nostra relazione. Non è né colpa mia né colpa di Manu, è colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione. Hanno cercato di metterci contro”.

Nello specifico, Lulù ha spiegato di aver avuto problemi con la famiglia di Mnauel.



Diretta di Lulù (1)

