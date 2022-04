Ambra Angiolini verso X Factor. Per lei un posto tra i giudici

Ambra Angiolini potrebbe sedere al tavolo dei giudici di X Factor nell’edizione 2022. È questa la prossima novità che il talent di Sky e Freemantle potrebbe annunciare a breve. A dirlo è Dagospia che riporta: “Candela Flas! X Factor revolution, il talent show di Sky cambia per rilanciarsi. Non solo il ritorno di Fedez in giuria spunta il nome dell’attrice e conduttrice Ambra Angiolini. Trattativa in fase avanzata”.

Ambra, che il primo maggio condurrà il Concertone di Roma per la quinta volta consecutiva, dovrebbe sostituire Emma che non sarà della squadra alla ripartenza del programma. Non ci saranno neanche Hell Raton e Mika. Manuel Agnelli, invece, sarebbe stato confermato così come Fedez, il cui nome è stato ufficializzato nei giorni scorsi (QUI la notizia).